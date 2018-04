Rusia Nilai AS sudah Jadi Hakim dan Algojo di Suriah

Rusia menilai tidak perlu lagi ada investigasi dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah karena Amerika Serikat dan para sekutunya telah menjadi hakim sekaligus algojo.Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vassily Nebenzia melontarkan pernyataan tersebut pada Selasa 17 April 2018, dalam sebuah sesi DK PBB di New York. Pertemuan mengalami deadlock mengenai penyelidikan gabungan PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Suriah."Ide menciptakan mekanisme untuk mengetahui siap yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia di Suriah tidak lagi berguna, karena Washington dan para sekutunya sudah memutuskan siapa yang bersalah, dan juga sudah bertindak sebagai algojo," tutur Nebenzia, seperti dilansir PressTV.Ia merujuk pada serangan AS bersama Inggris dan Prancis ke Suriah pada 14 April. Serangan ditujukan ke pusat penelitian, instalasi serta gudang perangkat militer di Damaskus dan sekitarnya serta provinsi Homs.Baca: Trump Klaim Serangan ke Suriah Sukses Besar Suriah membantah berada di balik serangan di Douma pada 7 April, dan menyebutnya hanya "rekayasa" kelompok teroris yang didanai kekuatan asing.Senin kemarin, DK PBB mendiskusikan kerangka resolusi terbaru mengenai situasi terkini di Suriah.Sepekan sebelumnya, dua kerangka resolusi dari AS dan juga Rusia sama-sama gagal diadopsi karena kekurangan dukungan.Sementara itu, Dubes Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari mengumumkan bahwa tim PBB telah tiba di Douma pada Selasa menjelang kedatangan pakar senjata kimia dari OPCW.Tim PBB datang untuk mengamankan Douma dari sejumlah hal yang dapat membahayakan OPCW.(WIL)