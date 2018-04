Trump Dapat Jaminan 1.600 Petugas untuk Perbatasan Meksiko

Gubernur dari tiga negara bagian Amerika Serikat, Senin 9 April 2018, berkomitmen mengerahkan 1.600 anggota Garda Nasional ke perbatasan Meksiko. Komitmen ini memuluskan langkah Presiden Donald Trump dalam upayanya memerangi peredaran narkotika dan keimigrasian ilegal di perbatasan.Arizona, New Mexico, dan Texas membuat janji baru: menambahkan hampir setengah dari 4.000 petugas yang diminta Trump. Beberapa anggota Garda mulai berdatangan ke perbatasan.Satu-satunya negara bagian perbatasan yang tidak bersuara adalah California yang dipimpin Jerry Brown. Gubernur asal Partai Demokrat ini belum mengumumkan apakah Garda Nasional di negara bagiannya akan berpartisipasi dalam rencana Trump.Brown sudah berulang kali bertikai melawan Trump mengenai kebijakan imigrasi. Di bawah undang-undang federal, Trump menyerukan pengerahan pasukan Garda Nasional untuk menjaga perbatasan.Pekan lalu, Trump berencana mengirim 2.000 hingga 4.000 anggota Garda Nasional ke perbatasan. Ia menegaskan kebijakan ini bertujuan mengatasi "pelanggaran hukum yang terus berlanjut di perbatasan selatan kita.""Pemerintahan saya tidak punya pilihan selain bertindak," tulisnya, seperti disitir Associated Press, Selasa 10 April 2018.Sejumlah pejabat pemerintah AS mengatakan meningkatnya jumlah orang yang ditangkap di perbatasan selatan dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan respons cepat.(WIL)