Gelombang Kecaman Hantui Trump Usai Jumpa Putin

Berbagai kecaman ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump usai dia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia, Senin 16 Juli 2018."Aneh, memalukan!" begitu bunyi kecaman untuk Trump dari rekan-rekannya di Partai Republik, seperti dikutip dari laman AFP, Selasa 17 Juli 2018.Salah seorang yang mengecam Trump adalah Senator John McCain. Dia mengatakan pertemuan Trump dan Putin sangat memalukan bagi presiden AS. Bahkan, Senator Lindsey Graham mengatakan pertemuan tersebut pertanda buruk."Hari yang buruk bagi AS," imbuhnya.Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Putin, Trump mengatakan dia mengutuk campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2016. "Kutukan Trump terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu 2016 membuat AS terlihat seperti orang bodoh," tukas Senator Bob Corker, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri.Ketua DPR AS Paul Ryan mengatakan Trump seharusnya menghargai bahwa Rusia bukanlah sekutu AS. "Kita tetap bermusuhan dengan nilai dan cita-cita paling dasar kita."Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats telah mengeluarkan pernyataan bahwa memang benar ada campur tangan Rusia dalam pilpres AS 2016 untuk merusak demokrasi AS. Namun, dalam pertemuannya dengan Putin, Trump terkesan membela Putin di mana ia menyebutkan tak ada alasan bagi Rusia meretas email Demokrat demi memenangkan dirinya melaju ke Gedung Putih.Trump menyambut tawaran mengejutkan dari Putin di mana Rusia bersedia untuk membantu penyelidikan intelijen AS di Moskow.Trump dan Putin saling memuji. Trump mengatakan bahwa pertemuan puncak tersebut baru permulaan untuk memperbaiki hubungan AS dan Rusia yang merenggang.(FJR)