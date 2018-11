Kanada Pertimbangkan Beri Sanksi untuk Pembunuh Khashoggi

Pemerintah Kanada menyambut baik langkah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap tersangka pembunuh jurnalis Jamal Khashoggi. Mereka bahkan mempertimbangkan akan mengambil tindakan serupa."Kanada menyambut baik tindakan AS menjatuhkan sanksi. Kami juga memiliki undang-undang Global Magnitsky Human Rights Accountability yang dapat berguna dalam kebijakan luar negeri kami," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, dilansir dari laman Sputnik, Jumat 16 November 2018."Kanada tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi serupa," imbuhnya.Sebelumnya Kementerian Perbendaharaan AS memberi sanksi kepada 17 warga negara Arab Saudi, termasuk Konsul Jenderal di Istanbul. Sanksi yang diberikan di bawah Global Magnitsky Human Rights Accountability.Khashoggi merupakan kolumnis Washington Post yang dilaporkan menghilang pada 2 Oktober lalu usai memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Setelah penyelidikan, dilaporkan Khashoggi dibunuh di dalam kantor perwakilan negara tersebut.Pria 52 tahun itu dilaporkan disuntik mati sebelum dimutilasi. Namun, hingga kini keberadaan jasadnya masih belum diketahui.(FJR)