AS Tegaskan Tetap Dukung Operasi Saudi di Yaman

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menegaskan Washington akan terus mendukung operasi militer Arab Saudi di Yaman meski sejumlah pihak mengecam intervensi Riyadh di negara tersebut.Berbicara dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Buenos Aires, Argentina, Pompeo mengakui bahwa krisis kemanusiaan di Yaman memang sudah sangat mengkhawatirkan. Namun ia meyakinkan bahwa AS dan Arab Saudi akan terus menyalurkan bantuan kepada jutaan warga Yaman."Program yang sedang kami jalankan hari ini akan terus berlanjut," ujar Pompeo kepada kantor berita CNN, Sabtu 1 Desember 2018, saat ditanya mengenai bantuan militer AS terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman.Rabu kemarin, Senat AS menggelar pemungutan suara terkait dukungan AS terhadap Arab Saudi di Yaman. Sebanyak 14 senator asal Partai Republik menolak tawaran Pompeo da Menteri Pertahanan AS James Mattis untuk terus mendukung operasi Arab Saudi.Pemungutan suara berikutnya di Senat AS dijadwalkan digelar pekan depan. Presiden AS Donald Trump dapat memveto apapun hasil dari voting tersebut.Sejumlah senator AS mengaku geram atas banyaknya serangan koalisi Saudi yang mengenai target warga sipil, termasuk rumah sakit dan bus sekolah. Mereka juga kesal terhadap pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul pada 2 Oktober.Pompeo, yang bertemu Menlu Arab Saudi di Buenos Aieres, mendukung operasi Riyadh di Yaman sebagai bagian dalam menghadapi Iran. Selama ini, Iran dituduh AS dan Saudi menyalurkan persenjataan dan bantuan logistik lainnya untuk pemberontak Houthi di Yaman. Iran membantah keras tudingan tersebut.Soal Khashoggi, Pompeo menegaskan bahwa tidak ada "bukti langsung" yang mengaitkan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman . Selama ini, sejumlah pihak menduga Pangeran Salman sebagai orang di balik pembunuhan Khashoggi.(WIL)