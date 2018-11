AS dan Australia Kembangkan Pangkalan Laut di PNG

Amerika Serikat mengaku akan bergabung dengan Australia dalam pengembangan pangkalan laut terbaru di Papua Nugini. Proyek ini dipandang sebagai langkah mengantisipasi meluasnya pengaruh Tiongkok di Pasifik.Australia, negara yang memiliki hubungan militer berkepanjangan dengan AS, telah mengumumkan rencana mengembangkan Pangkalan Laut Lombrum di Pulau Manus Dalam kunjungan ke Papua Nugini, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan Washington akan bergabung dengan proyek Canberra."AS akan bermitra dengan Papua Nugini dan Australia dalam inisiatif gabungan di Pangkalan Laut Lombrum," tutur Pence, seperti dikutip dari kantor berita AFP."Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim di Kepulauan Pasifik," lanjut dia.Tiongkok telah menghujani sejumlah negara pulau di Pasifik dengan pinjaman infrastruktur bernilai miliaran dolar. Pasifik dipandang sebagai kawasan vital dalam perdagangan internasional dan juga dapat digunakan untuk memproyeksikan kekuatan militer serta ekonomi negara tertentu.Australia selama ini kritis terhadap "diplomasi lunak" Tiongkok di Pasifik. Perdana Menteri Scott Morrison mengingatkan bahwa konfrontasi antar AS dan Tiongkok, termasuk dalam perang dagang, jangan sampai dianggap sebagai kondisi keseluruhan dalam kemitraan kedua negara tersebut."Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan melihat kompetisi strategis AS-Tiongkok di level yang lebih tinggi," ucap PM Morrison, yang berhati-hati dalam memilih kata-kata terhadap kedua negara tersebut.Langkah pengembangan pangkalan laut Papua Nugini dilakukan setelah munculnya laporan Tiongkok telah mendekati Vanuatu mengenai wacana pembangunan instalasi militer.(WIL)