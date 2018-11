Geng Kriminal Serang Bank dan Barak Militer di Brasil

Sekitar 50 orang bersenjata menyerang dua bank serta satu barak militer dan kantor polisi di sebuah kota di timur laut Brasil. Motif penyerangan belum diketahui."Ada serangan oleh geng kriminal terhadap bank Banco do Brasil. Polisi menghadapi mereka. Beberapa dari penyerang ditahan, tiga di antaranya tewas," kata Gubernur negara bagian Maranhao, Flavio Dino, seperti dilansir dari kantor berita UPI, Selasa 27 November 2018.Geng itu menyerang dua bank di Bacabal, sekitar 2.735 kilometer dari Rio de Janeiro, pada Minggu 25 November sekitar pukul 22.00 malam waktu setempat.Para pelaku membakar setidaknya dua kendaraan dan sempat terlibat baku tembak dengan polisi di sebuah barak. Geng itu masih berkeliaran di Bacabal sampai Senin dini hari.Bank Banco do Brasil mengonfirmasi telah terjadinya serangan. Sementara bank lain, Bradesco, mengatakan bukan target serangan grup tersebut.Sebuah laporan terpisah oleh media G1 Globo menunjukkan gambar interior Banco do Brasil yang "benar-benar hancur." Pihak bank belum melaporkan berapa banyak kerugian material dalam serangan ini.G1 melaporkan tiga orang telah ditangkap. Satu orang adalah penyerang, sementara dua lainnya adalah pihak lain yang hanya ingin mengambil uang dari dalam bank.Beberapa kendaraan polisi dan militer dihancurkan oleh para penyerang yang mengendarai sebuah truk. Kendaraan yang rusak itu kemudian dibakar.Oktober lalu, warga Brasil memilih Jair Bolsonaro sebagai presiden, yang akan memulai masa jabatan empat tahun pada 1 Januari tahun depan. Bolsonaro, pensiunan perwira militer yang beralih menjadi politikus, berjanji mengambil sikap keras terhadap aktivitas kejahatan.Dia menjalankan kampanye pemilu dengan mengandalkan retorika nasionalis, dan juga membela kepemimpinan militer Brasil di masa lalu, dari periode 1964 hingga 1985.Dalam periode itu, pemerintahan militer Brasil ditandai represi keras terhadap kelompok politik sayap kiri dan gerakan sosial.(WIL)