Trump Sebut Putin Bertanggung Jawab di Pemilu AS

Dikritik oleh para pendukungnya dan juga Partai Republik, kini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab atas intervensi Rusia di pemilihan umum AS 2016 silam."Ya. Dia bertanggung jawab atas negaranya, seperti saya bertanggung jawab atas yang terjadi di negara ini. Jadi sebagai pemimpin, tentu dia harus bertanggung jawab," kata Trump, dikutip dari CBS, Kamis 19 Juli 2018.Tak hanya itu, Trump juga menyatakan bahwa dirinya menerima laporan intelijen AS di bawah pimpinan Dan Coats, bahwa memang benar ada campur tangan Rusia di pemilu 2016."Coats, saya menerima apa yang ia laporkan ke Gedung Putih. Ia adalah seorang ahli, ini pekerjaannya dan dia melakukan pekerjaannya dengan baik," lanjut Trump.Wawancara Trump dengan CBS ini sangat bertolak belakang dengan pernyataannya saat menggelar konferensi pers di Finlandia bersama Putin.Kala itu, Trump mengatakan dengan tegas bahwa ia menolak hasil intelijen AS yang menyatakan benar adanya campur tangan Rusia di pemilu 2016.Selain itu, Trump juga mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Rusia untuk meretas email Partai Demokrat dan membantu memenangkan dirinya melaju ke Gedung Putih.Usai kembali ke Washington dari Helsinki, Trump pun menggelar konferensi pers yang meralat sejumlah ucapannya. Ia mengaku salah ucap. Saat itu, ia mengatakan bahwa tak ada alasan bagi Rusia untuk melakukan peretasan.Ia mengaku bahwa seharusnya ia menyebut kata 'tidak melakukan', bukan 'melakukan' di dalam konferensi pers tersebut.(FJR)