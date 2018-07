Obama Sindir Sejumlah Kebijakan Trump

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyindir Presiden AS Donald Trump terkait pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.Meski tak secara langsung menyebut nama Trump, namun Obama mengatakan bahwa dunia saat ini telah jatuh ke dalam masa-masa yang tidak pasti."Politik saat ini jatuh ke dalam ketakutan dan kebencian, didorong oleh para pemimpin yang mengesampingkan fakta dan mengatakan kebohongan," kata Obama, dalam pidatonya di peringatan 100 tahun Nelson Mandela di Afrika Selatan.Ia juga sempat mengecam penolakan perubahan iklim, kebijakan imigrasi berbasis ras, kapitalisme yang tidak terkendali di mana semuanya itu dilakukan oleh administrasi Trump."Setiap hari berita membawa topik yang cukup mengganggu. Ini sebagian karena kegagalan pemerintah elit yang kuat. Sangat berbahaya dan brutal," ucap Obama, dikutip dari AFP, Rabu 18 Juli 2018.Berbicara soal kebijakan imigrasi, Obama tampak 'menusuk' Trump dengan tajam dengan mengatakan, perbatasan negara sendiri sangat penting, namun bukan berarti harus membedakan ras."Perbatasan nasional negara memang sangat penting. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kebijakan imigrasi berdasarkan ras, etnis atau agama," tegas Obama."Politik saat ini nampaknya menolak konsep kebenaran obyektif. Terlihat hilangnya rasa malu di antara para pemimpin yang mengandalkan kebohongan," tutup Obama.Usai pertemuannya dengan Putin, Trump mendapat banyak kecaman, bahkan dari partainya sendiri, Partai Republik, terutama soal dugaan keterlibatan Rusia dalam pemilu AS 2016.Trump dianggap terlalu tunduk dan lembek di hadapan Putin saat melakukan konferensi pers. Menampik sejumlah tuduhan, alih-alih Trump mengaku bahwa dia salah ucap saat konferensi pers bersama Putin di Finlandia.(FJR)