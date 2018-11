Pesawat Pengebom AS Tak Lagi Terbang di Semenanjung Korea

: Pesawat pengebom Amerika Serikat (AS) tidak lagi melakukan misi penerbangan di atas wlilayah Korea Selatan (Korsel). Hal ini menurut pihak AS diminta oleh Pemerintah Korsel.Komandan Pasukan AS di Pasifik, Jenderal Charles Brown mengatakan, penundaan penerbangan ini dilakukan untuk membantu menciptakan upaya damai melalui cara diplomatik. Terutama juga untuk mengatasi aktivitas nuklir Korea Utara (Korut).“Mengingat saat ini dijalani aspek diplomatik (antara Korsel dan Korut), kami tidak melakukan sesuatu tindakan yang bisa merusak upaya negosiasi diplomatik,” ujar Jenderal Brown, seperti dikutip AFP, Selasa, 27 November 2018.“Ini sebabnya kami tidak melakukan penerbangan di atas wilayah udara Korea,” imbuh Brown.Selama ini operasi itu disebut sebagai ‘Continuous Bomber Presence Mission’. Pihak Angkatan Udara AS sudah mempersiapkan pesawat pengebom B-1Bs, B-52s dan B-2s di pangkalan militer AS di Guam sejak 2004.Pesawat-pesawat pengebom AS itu secara rutin melakukan operasi di atas kawasan Asia, termasuk dengan rekan seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia. Selama ini pengerahan pesawat pengebom itu terlibat dalam latihan bersama AS-Korsel dan menunjukkan kehadiran militer AS terhadap Korut dan kekuatan militer potensial lainnya.Tetapi meskipun tidak ada pesawat pengebom yang terbang di atas Semenanjung Korea, jumlah keseluruhan dari pesawat ini tidak berkurang. Pesawat-pesawat tersebut masih tetap disiagakan.AS dan Korsel sudah mempertimbangkan ulang beberapa latihan militer kedua negara setelah pertemuan bersejarah antara pemimpin Korut Kim Jong-un dengan Presiden Donald Trump di Singapura pada Juni lalu. Dalam pertemuan itu Trump mengumumkan bahwa AS akan berhenti melakukan latihan militer dengan Korsel.(FJR)