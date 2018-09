Senator AS Usulkan Amendemen Lengserkan Trump

Senator Elizabeth Warren mengusulkan dilaksanakannya amendemen ke-25 untuk melengserkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.Pemakzulan ini bisa dilakukan jika para pejabat pemerintahan yakin bahwa pemimpin negaranya tak mampu lagi menjalan tugas."Saya sudah kerap memperingatkan adanya masalah di kepresidenan, tetapi tetap tidak ada yang mengambil langkah. Sudah saatnya kita mengusulkan Amendemen 25," kata Warren, dikutip dari CNN, Jumat 7 September 2018.Pasal 4 dalam Amendemen 25 mengizinkan wakil presiden dan anggota kabinet untuk mengirim surat ke Kongres AS jika mereka yakin bahwa presiden sudah tak mampu lagi memimpin negara.Jika Kongres sepakat, maka presiden bisa digantikan wakil presiden dan wakil presiden pun bisa menjadi presiden permanen sampai pemilihan umum berikutnya.Senator asal Massachusetts ini menyampaikan komentarnya bebarengan dengan sebuah tajuk rencana yang ditulis oleh seorang pejabat senior pemerintahan Trump.Pejabat yang tak ingin disebutkan namanya itu menggambarkan keprihatinan para pejabat Gedung Putih terkait perilaku dan moral Trump.Artikel yang dimuat di harian New York Times ini menggambarkan adanya gerakan perlawanan di dalam Gedung Putih demi mencegah Trump membuat keputusan yang disebutnya bodoh.Terkait artikel tersebut, Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan. Namun, salah satu juru bicara Gedung Putih menyebut siapapun penulis itu adalah pengkhianat pemerintahan.(FJR)