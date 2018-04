Mantan Direktur FBI: Trump Memimpin seperti Bos Mafia

Mantan Direktur FBI James Comey mengkritik cara Donald Trump memimpin Amerika Serikat (AS). Menurutnya Trump berulah seperti bos mafia.Di mata Comey, Trump menuntut kesetiaan mutlak dari seluruh lapisan pihak terhadap dirinya. Selain itu, Trump melihat seluruh dunia menentangnya, dan berbohong tentang segalanya.Berdasarkan kutipan buku yang bocor ke media AS pada Kamis 12 April, Trump juga terobsesi dengan adanya dugaan video memperlihatkan pekerja seks komersial asal Rusia yang disebut-sebut dibayar oleh Trump untuk buang air kecil di sebuah hotel Moskow.Buku yang akan dirilis secara resmi Selasa 17 April 2018, menyebutkan bahwa "Trump tinggal di realitas alternatif". Menurut pejabat yang dipecat Trump pada Mei lalu itu, Presiden ke-45 AS itu mencoba menarik orang-orang yang berada di sekitarnya."Pertemuan saya dengan Trump seperti melakukan kilas balik karier saat masih menjadi jaska dan melawan mafia," tulis Comey dalam bukunya, seperti dikutip AFP, Jumat 13 April 2018."Dalam lingkaran yang selalu sepakat, bos (mafia) memegang kendali penuh. Sumpah kesetiaan harus dipenuhi. Berbohong mengenai semua hal, baik kebohongan besar atau kecil. Menempatkan kepentingan organisasi di atas moralitas dan kebenaran," lanjut tulisan Comey.Tetapi Comey lebih keras lagi mengecam sikap Trump. Menurutnya mantan pengusaha properti itu tidak memiliki rasa benar atau salah."Presiden ini tidak etis, dan tidak terikat dengan nilai-nilai kebenaran dan kelembagaan," tulisnya, menurut The New York Times."Kepemimpinannya transaksional, ego yang didorong dan mengutamakan tentang kesetiaan pribadi," imbuh Comey.(FJR)