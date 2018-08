Trump Sebut Tiongkok Persulit Hubungan AS-Korut

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding Tiongkok mempersulit hubungannya dengan Korea Utara (Korut), karena pembicaraan mengenai denuklirisasi terancam mandek."Tiongkok membuatnya jauh lebih sulit dalam hal hubungan AS dan Korut," kata Trump, dikutip dari Channel News Asia, Kamis 30 Agustus 2018."Bagian dari masalah Korut disebabkan oleh sengketa perdagangan dengan Tiongkok," lanjut dia.Meski demikian, Trump tetap bersikukuh jika hubungannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sangat baik. Begitupun dengan pemimpin Korut Kim Jong-un, yang disebutnya 'hubungan fantastis'.Beijing adalah satu-satunya sekutu utama Pyongyang dan negara transit utama untuk barang-barang yang masuk ke Korut.Pekan ini, Trump juga batal untuk mengirim Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk mengunjungi Korut. Disinyalir, dibatalkannya kunjungan itu karena sebuah surat dari Wakil Ketua Partai Berkuasa Korut Kim Yong-chol. Namun, isi surat tersebut tak diketahui.Usai rencana perjalanan itu batal, Trump menyatakan bahwa ia belum melihat kemajuan yang berarti dari upaya denuklirisasi Korut.Pembatalan mendadak dari kunjungan ini pun berdampak pada rencana pembukaan kantor penghubung antar-Korea bulan iniBatal ke Korut, Pompeo menegaskan bahwa AS tetap siap untuk terlibat dalam denuklirisasi penuh Korut, seperti yang telah disepakati Trump dan Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni yang lalu.(FJR)