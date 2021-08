Amerika Serikat Berhasil Hadapi Apatisme Vaksinasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maine: Negara bagian Vermont di kawasan New England, di Pantai Timur Laut Amerika Serikat (AS) telah melakukan vaksinasi lebih dari 70 persen terhadap warganya. Vermont kemudian menjadi negara pertama di AS yang dapat mencapai angka tersebut.“Kami senang sekali dengan perkembangan ini. Dengan demikian Vermont menjadi tempat paling aman di AS dan mungkin dunia, ini berkat jerih payah penduduk Vermont,” kata Komisioner Kesehatan Vermont Mark Levine dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Jumat, 13 Agustus 2021.Negara bagian yang memiliki penduduk sekitar 640 ribu jiwa ini awalnya pun memiliki kendala dalam melakukan vaksinasi. Banyak warga Vermont yang apatis dan membuat tenaga medis harus melakukan vaksinasi keliling dari pintu ke pintu."Kami sadar kamilah yang perlu mencari mereka untuk vaksinasi, kadang mereka di peternakan, pusat rehabilitasi narkoba, kadang kami harus tempuh jalan tak beraspal,” ujar Perawat Ellen Monger.Dunia usaha pun turut serta mendukung gerakan vaksinasi dan memberikan pelayanan vaksinasi terhadap para karyawannya. Sebagai insentif perusahaan pemrosesan keju Vermont Creamery menawarkan taco gratis bagi karyawannya yang telah divaksin Johnson & Johnson.Menurut data Biro Sensus AS Vermont termasuk dalam sepuluh besar negara bagian dengan penduduk terpelajar. Meski tingkat vaksinasi di seluruh Pantai Timur Laut AS terbilang tinggi, tetapi kawasan New England tetap mewaspadai penularan covid-19 varian delta dengan imbauan menggunakan masker di dalam ruangan.“Di negara bagian Maine juga ada anjuran untuk mengenakan masker di dalam ruangan di sejumlah wilayah negara bagian ini,” jelas jurnalis VOA Nova Poerwadi melaporkan dari Saco Bay, Maine, AS. ((MBM)