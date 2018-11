Badai Salju Lumpuhkan Kota New York

Akibat badai salju, kota New York, Amerika Serikat, lumpuh. Meski badai tidak terlalu kuat, namun lalu lintas di kota terbesar di Amerika ini terganggu.Ribuan komuter terpaksa berhenti di luar terminal di Manhattan, setelah lebih dari 1.100 jadwal, dibatalkan. Jembatan George Washington pun berubah menjadi tempat parkir mobil setelah adanya 20 kecelakaan dan pengemudi meninggalkan mobil mereka.Jembatan ini merupakan jalan penghubung di mana melayani sekitar 300 ribu kendaraan yang menyeberang dari New York ke New Jersey, dan sebaliknya.Selama badai, dua kecelakaan cukup besar menutup lalu lintas dua arah.Dilansir dari AFP, Minggu 18 November 2018, bus-bus juga berhenti di kota New Jersey dan anak-anak sekolah terpaksa harus menginap di sekolah.Di Central Park, tebal salju di jalanan sudah mencapai 6,4 inci. Ketebalan ini merupakan yang paling tebal untuk salju yang turun di bulan November.New Jersey pun langsung mengerahkan sekitar 700 petugas pembersih salju sebelum salju semakin tebal. Tak hanya itu, 1.600 bajak pun akan dikerahkan sekaligus.(AZF)