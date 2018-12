Trump Tarik Pulang Pasukan AS di Suriah

: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan sudah waktunya bagi pasukan AS untuk pulang dari Suriah. Selama ini pasukan AS memerangi kelompok Islamic State (ISIS) di negara yang dilanda perang saudara itu."Kita menang," kata Trump dalam pesan video yang diposting di Twitter, menyatakan ISIS dikalahkan."Kami telah mengalahkan mereka dan kami telah menghajar mereka dengan buruk. Kami telah mengambil kembali wilayah itu,” tutur Trump, seperti dikutip AFP, Kamis, 20 Desember 2018."Jadi anak-anak kami, para remaja putri kami, warga kami, mereka semua akan kembali dan mereka akan kembali sekarang," kata Trump.Pesannya datang setelah muncul berita mengejutkan di Washington bahwa 2.000 pasukan AS di tanah di Suriah akan ditarik. Seorang pejabat AS mengatakan keputusan Trump sudah diselesaikan pada Selasa 18 Desember.Dalam pesan videonya,-presiden yang berasal dari Partai Republik ini menghadapi kritik di kedua sisi kubu politik,- bersikeras waktunya tepat."Mereka bersiap-siap. Anda akan segera melihat mereka. Ini pahlawan Amerika yang hebat," kata Trump.(FJR)