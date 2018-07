Trump Ingin Ganti Warna Pesawat Kepresidenan Air Force One

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengonfirmasi bahwa warna pesawat jet kepresidenan Air Force One yang baru akan diganti menjadi merah, putih, dan biru.Dalam wawancara dengan kantor berita CBS, Selasa 17 Juli 2018, Trump berkata, "pesawat ini akan menjadi yang teratas dan terbaik di dunia.""Dan catnya akan menjadi merah, putih, dan biru, yang menurut saya tepat. Boeing memberi kami penawaran bagus," cetus dia, seperti disitat dari Metro.co.uk, Rabu 18 Juli 2018. Trump tidak akan menggunakan warna biru yang sama seperti di Air Force One saat ini.Komentar Trump mengonfirmasi cerita sebelumnya dari Axios, bahwa sang presien ingin mengganti warna pesawat kepresidenan saat dikirim nanti pada 2021. Trump menginginkan warna yang lebih patriotik.Pesawat baru akan menggantikan sepasang jet jumbo Air Force One saat ini, yang dikirim pada era Presiden George H.W. Bush pada 1990.Skema warna putih, biru, dan abu-abu digunakan selama ini, sejak disetujui Presiden Kennedy dan istrinya Jackie pada 1962.Daftar harga pesawat kepresidenan AS adalah sekitar USD400 juta. Tetapi Air Force One dikemas dengan fitur komunikasi rahasia dan pertahanan guna memastikan penumpangnya tetap aman dan nyaman selama berjam-jam di udara.(WIL)