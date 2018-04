Badai Salju Musim Semi Terjang AS

Setelah dilanda badai salju beberapa bulan kemarin, kini Amerika Serikat (AS) diterjang badai musim semi. Dilaporkan, lima orang telah tewas akibat badai ini.Sistem darurat kota New York berbunyi kencang ketika hujan badai disertai angin kencang menghantam sejumlah gedung pencakar langit di Manhattan dan sekitarnya.Peringatan banjir pun telah dikeluarkan sepanjang West Virginia ke Maine serta Massachussets. Sementara itu, badai salju melanda Dakotas, Minnesota dan Wisconsin.Dilansir dari USA Today, Selasa 17 April 2018, badai salju musim semi ini adalah badai terbesar di bulan April yang menghantam AS. Salju menyebabkan jalanan tertutup dan sejumlah penerbangan dibatalkan.Pihak berwenang memperingatkan bahwa badai yang parah bisa membawa angin kencang, banjir dan hujan es.Peringatan cuaca buruk diperpanjang dari Texas ke Alabama tengah, yang berada di bawah pengawasan tornado. Badai itu membentang dari Pantai Teluk ke Midwest dan bergerak ke Timur Laut dan New England.Lebih jauh ke arah selatan, angin kencang dan tornado menumbangkan pepohonan dan tiang listrik. Dilaporkan pula, tornado telah bergerak ke selatan Virginia.(WIL)