Peti Jenazah Bush Senior Akan Diterbangkan ke Washington

Pesawat kepresidenan Amerika Serikat bersiap mengangkut peti jenazah untuk mantan presiden George H.W. Bush dari Houston menuju Washington, Minggu 2 Desember 2018. Ini merupakan bagian dari persiapan upacara penghormatan terakhir dan pemakaman bagi Bush senior.Bush senior meninggal dunia di usia 94 tahun di rumahnya di Texas pada Jumat 30 November. Ia merupakan presiden ke-41 AS yang memimpin Negeri Paman Sam melewati Perang Dingin Rangkaian acara penghormatan terakhir dan pemakaman dijadwalkan berlangsung selama empat hari mulai Senin mendatang. Acara ini dibuka untuk umum sehingga masyarakat juga dapat memberikan penghormatan terakhir untuk Bush senior.Senin besok, jenazah Bush senior akan diterbangkan dengan pesawat kepresidenan Air Force One. Juru bicara Bush senior Jim McGrath mengatakan penerbangan mengangkut jenazah ini dinamakan "Misi Udara Khusus 41.""Hari yang cerah di Texas. Langit dan jarak pandang cerah dan tak terbatas," tulis McGrath di Twitter, merujuk pada kode penerbangan terkait cuaca bersahabat, seperti dikutip dari media AFP.Jenazah Bush senior akan berada di Rotunda di US Capitol dari Senin malam hingga Rabu pagi. Setelah itu, Bush senior akan dimakamkan di Perpustakaan Kepresidenan di Texas. Mantan kepala Agensi Intelijen Pusat (CIA) itu akan disemayamkan di samping istrinya, Barbara Bush, yang berpulang sekitar tujuh bulan lalu.Di usia senja, Bush senior keluar masuk rumah sakit atas berbagai keluhan, termasuk penyakit Parkinson. April lalu, Bush senior dirawat atas infeksi darah.Pada Juli 2015, dia dibawa ke rumah sakit setelah menderita retak tulang di bagian leher. Setelah insiden Juli 2015 itu, enam bulan kemudian dia dibawa ke rumah sakit Houston Methodist setelah mengeluhkan kesulitan bernapas.Sebelumnya pula pada 2012, Bush juga dirawat akibat batuk yang terkait bronkitis. Dia sempat menghabiskan waktu di rumah sakit hingga akhirnya diperbolehkan pulang pada awal 2013.(WIL)