Menlu AS Batal ke Korut Gara-Gara Sebuah Surat

Rencana perjalanan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Korea Utara (Korut) batal. Perjalanan yang seharusnya dilaksanakan pada akhir pekan lalu ini kabarnya batal akibat sebuah surat.Surat ini berasal dari Wakil Ketua Partai Berkuasa Korut Kim Yong-chol. Namun, isi surat tersebut tak diketahui.Dilansir dari AFP, Selasa 28 Agustus 2018, Pompeo menerima surat itu dan menunjukkannya kepada Presiden AS Donald Trump. Media Washington Post menyebut bahwa setelah membaca surat itu, Trump seketika meminta Pompeo membatalkan perjalanannya.Usai rencana perjalanan itu batal, Trump menyatakan bahwa ia belum melihat kemajuan yang berarti dari upaya denuklirisasi Korut.Pembatalan mendadak dari kunjungan ini pun berdampak pada rencana pembukaan kantor penghubung antar-Korea bulan ini."Kami tengah memikirkan pembukaan kantor penghubung sebagai bagian dari serangkaian jadwal, termasuk kunjungan dari Menlu Korea Utara dan Selatan, kemudian pertemuan antar-Korea," kata juru bicara Gedung Biru Kim Eu-kyeom.Sebelumnya Pompeo mengatakan pada Kamis bahwa akan melakukan perjalanan ke Pyongyang pekan depan untuk membuat kemajuan diplomatik lebih lanjut menuju tujuan AS. Diplomat tertinggi AS itu telah mengunjungi Korut tiga kali pada bulan April, Mei dan Juli.(WIL)