AS Bersiap Deportasi Imigran Ilegal Asal Kamboja

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang mempersiapkan deportasi kelompok imigran ilegal asal Kamboja. Kelompok ini diketahui melarikan diri ke AS saat Perang Vietnam.Sebanyak 46 orang dijadwalkan tiba di Kamboja pada Rabu pekan depan, menurut seorang pejabat AS yang tak ingin disebutkan namanya. Meski demikian, rencana ini belum diumumkan secara resmi oleh Trump.Dilansir dari Strait Times, Kamis 13 Desember 2018, saat melarikan diri dari pembantaian Khmer Merah, mereka sempat diberi status pengungsi di AS. Namun, hanya sebagian.Seorang juru bicara ICE (Immigration and Customs Enforcement) Brendan Raedy menolak untuk mengonfirmasi deportasi para imigran asal Kamboja tersebut."Ada 56 warga Kamboja ditahan ICE dengan perintah deportasi, serta ada 1.799 warga Kamboja tidak ditahan yang mendapat instruksi sama," ujar dia.Menurut catatan ICE, hanya 74 warga Kamboja yang dideportasi pada tahun 2016 dan 29 warga Kamboja yang dideportasi pada 2017. Sementara itu, ia tak mengatakan jumlah pasti berapa warga Kamboja yang dideportasi tahun ini.Merujuk pada kabar ini, belum ada komentar dari Pemerintah Kamboja maupun pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.(FJR)