Trump Segera Depak Menhan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendepak Menteri Pertahanan James Mattis pada hari pertama awal tahun depan. Trump menyebut dirinya memiliki pandangan berbeda dengan Mattis untuk beberapa kebijakan kunci AS.Mattis, 68, menyebut dirinya akan meninggalkan jabatan Menhan pada akhir Februari 2019. Namun Trump, yang kesal atas pemberitaan media lokal AS mengenai surat pengunduran diri Mattis, mempercepat proses penggantian."Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Wakil Menhan kita, Patrick Shanahan, akan menjadi pelaksana tugas Menhan mulai 1 Januari 2019," tulis Trump di akun Twitter, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Minggu 23 Desember 2018."Patrick memiliki banyak pencapaian saat menjabat sebagai Wakil Menhan. Dia akan menjalankan tugasnya dengan baik," lanjut Trump.Sebelumnya, Trump sempat memuji Mattis menjelang pengumuman penggantian posisi Menhan. Dia menyebut Mattis membuat "banyak kemajuan besar" selama menjadi kepala Kemenhan AS atau Pentagon.Namun Trump mengubah kehangatannya terhadap Mattis dua hari kemudian. Ia mengklaim telah memberi Mattis "kesempatan kedua" setelah sempat dipecat "secara tidak hormat" oleh mantan presiden Barack Obama. Trump diduga kesal atas tulisan Mattis yang meminta pemerintah AS untuk menghormati negara-negara sekutu."Negara-negara sekutu itu penting, tapi tidak lagi demikian jika mereka memanfaatkan AS," ungkap Trump usai surat pengunduran diri Mattis muncul di media AS.Pengumuman bahwa Mattis akan pergi dari Pentagon muncul usai Trump mendeklarasikan bahwa pasukan AS akan meninggalkan Suriah dan juga mundur secara signifikan dari Afghanistan. Mattis dan beberapa pejabat lainnya telah mencoba meyakinkan Trump untuk membatalkan keputusan tersebut.(WIL)