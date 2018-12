Ledakan Gardu Ubah Gelap Malam New York Jadi Membiru

: Sebuah ledakan gardu listrik di New York, Amerika Serikat (AS) membuat langit malam kota tersebut menjadi membiru. Polisi pun memperingatkan warga untuk menjauhi lokasi ledakan.Warga berbondong-bondong menunjukkan foto langit yang berwarna biru kehijau-hijauan. Media sosial pun ramai dengan fenomena itu.“Cahaya yang kalian lihat di hampir seluruh sudut kota berasal dari ledakan gardu listrik di fasilitas Con Ed di Queens,” pernyataan Kepolisian New York, melalui Twitter, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat, 28 Desember 2018.“Api akibat ledakan sudah berhasil kami kendalikan, informasi terbaru akan diberikan saat sudah tersedia,” imbuh pernyataan itu.Kepolisian New York wilayah 114 yang melakukan patroli di daerah tersebut, meminta agar warga menjauhi wilayah di sekitar gardu listrik tersebut.Sementara pihak Con Edison mengonfirmasi bahwa ada kebakaran pada gardu listrik di Queens. Pihaknya tengah bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran New York untuk mengatas permasalahan ini.Di hari yang sama, Bandara LaGuardia mengalami mati listrik. Hal ini memicu dibatalkannya beberapa penerbangan, tetapi tidak diketahui apakah insiden di LaGuardia terkait dengan ledakan gardu listrik itu.(FJR)