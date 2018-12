Michelle Obama Teratas sebagai Perempuan Paling Dikagumi AS

: Michelle Obama telah mengungguli Hillary Clinton sebagai wanita paling dikagumi Amerika Serikat (AS). Hal ini berdasarkan jajak pendapat terbaru Gallup.“Ini adalah pertama kalinya dalam 17 tahun Clinton belum terpilih sebagai perempuan yang paling dikagumi. Tahun ini dia berada di posisi ketiga dengan empat persen suara setelah Oprah Winfrey di urutan kedua dengan lima persen dan Michelle Obama dengan 15 persen suara,” sebut Gallup, yang dikutip dari Global News, Jumat, 28 Desember 2018.“Michelle Obama baru-baru ini menyelesaikan tur memoarnya yang laris, ‘Becoming’, sedangkan Clinton lebih banyak fokus dalam kehidupan pribadi setelah mencalonkan diri sebagai presiden dan waktunya sebagai menteri luar negeri dan ibu negara,” imbuh pernyataan itu.Jajak pendapat Gallup mensurvei seleksi acak 1.025 orang dewasa dari 3 hingga 12 Desember untuk hasilnya. Jajak pendapat tahunan dimulai pada tahun 1946.Tidak hanya Michelle, Barack Obama pun berada di urutan pertama sebagai pria yang paling dikagumi dengan raihan 19 persen. Mantan Presiden AS itu mengalahkan Presiden AS Donald Trump, yang berada di urutan kedua dengan 13 persen. Ini adalah ke-13 kalinya presiden yang berkuasa tidak memenangkan pria yang paling dikagumi, dengan mantan Presiden AS Gerald Ford satu-satunya presiden lainnya yang gagal.Obama telah memegang gelar itu selama 11 tahun berturut-turut dan sekarang hanya menempati posisi pertama setelah terpilih sebagai pria paling dikagumi. Dwight Eisenhower saat ini memegang kehormatan itu.Tokoh lainnya yang masuk 10 besar termasuk Melania Trump, Ratu Elizabeth II, Angela Merkel, Ruth Bader Ginsberg, Ellen DeGeneres dan Nikki Haley untuk kategori perempuan. Serta George W. Bush, Paus Fransiskus, Bill Gates, Bernie Sanders, Bill Clinton, Dalai Lama dan Joe Biden untuk pria.(FJR)