Ditahan di Perbatasan AS, Anak Imigran Meninggal

Seorang anak kecil berusia 7 tahun asal Guatemala meninggal karena dehidrasi setelah ia dibawa ke tahanan Perbatasan Amerika Serikat (AS).Anak tersebut dan ayahnya ditahan otoritas imigrasi AS pada 6 Desember lalu di New Mexico. Mereka termasuk dalam 163 orang yang ingin menyeberang ke AS dari perbatasan Meksiko.Pada 7 Desember 2018, anak tersebut mulai mengalami kejang dengan suhu tubuh yang cukup tinggi. Ketika sampai di rumah sakit, anak tersebut meninggal, seperti dikutip AFP, Jumat 12 Desember 2018.Menanggapi insiden ini, belum ada komentar yang dikeluarkan oleh pasukan perbatasan AS yang berada di perbatasan AS-Meksiko untuk menghalau imigran asal Amerika Tengah.Hingga saat ini, lebih dari 18 ribu imigran asal Guatemala, Honduras dan El Salvador berjalan menuju perbatasan AS-Meksiko untuk bisa masuk ke Negeri Paman Sam.Saat ribuan imigran itu tiba di perbatasan AS-Meksiko, mereka semua akan menjalani proses pemeriksaan dan persidangan. Mereka yang tidak lolos berpotensi atau bahkan langsung dideportasi.Sementara mereka yang lolos harus menunggu lebih lanjut di Meksiko hingga permohonan suaka selesai diproses di AS. Mekanisme ini merupakan bagian dari perjanjian antara Meksiko dengan AS terkait krisis keimigrasian.Presiden AS Donald Trump juga telah memerintahkan sekitar 5.800 prajurit untuk menjaga perbatasan guna mencegah masuknya imigran berstatus ilegal ke AS.(FJR)