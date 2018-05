Paraguay Ikuti Jejak AS Buka Kedutaan di Yerusalem

Paraguay akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem pada akhir Mei."Presiden Paraguay Horacio Cartes akhir bulan ini akan mengunjungi Israel untuk membuka kedutaan mereka di Yerusalem," seru juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon, dikutip dari AFP, Selasa 8 Mei 2018.Cartes dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Israel sekaligus membuka kedutaan pada 21 atau 22 Mei mendatang. Selain Paraguay dan AS, Guatemala juga akan melakukan hal yang sama.Sementara dalam kunjungan ke Venezuela beberapa waktu lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk tidak mengikuti negara-negara tersebut."Kami berharap negara lain di Benua Amerika tidak memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional," seru Abbas.Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemerintahnya akan membuka gedung kedutaan di Yerusalem pada 14 Mei mendatang. Trump sendiri mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember lalu.(FJR)