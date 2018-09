Kekuatan Badai Florence Menurun jadi Kategori 1

Badai Florence mulai menghantam wilayah Carolina pada Kamis malam. Meski demikian, badai yang semula masuk Kategori 4 tersebut sudah diturunkan menjadi Kategori 1.Meski demikian, angin masih berhembus 160 kilometer per jam. Angin tersebut berpotensi menyebabkan gelombang lebih dari 3 meter serta curah hujan tinggi."Ini adalah badai kuat yang bisa membunuh dan hari ini, ancaman menjadi kenyataan," ungkap Gubernur North Carolina Roy Cooper, dilansir dari laman New York Post, Jumat 14 September 2018.Para ahli sepakat, meski pun kekuatannya berkurang, namun Badai Florence masih tetap kuat untuk memporak-porandakan kota. "Ini hanyalah ukuran badai, semakin besar dan lambat badai tersebut, ancaman yang diberikan kepada kita akan semakin besar. Begitu pula dampaknya," imbuh Kepala Pusat Badai Nasional Ken Graham.Yang terburuk, ucap mereka, kemungkinan badai raksasa datang dan berputar melewati pantai selama berhari-hari. Ini dapat menyebabkan longsor lumpur.Menjelang sore, hampir 70 ribu penduduk North dan South Carolina harus rela hidup tanpa listrik. Pasalnya, pada Kamis petang waktu setempat, badai ganas ini sudah menumbangkan pohon dan merobohkan tiang listrik.Tak hanya The Carolinas, wilayah Virginia dan Georgia juga berada dalam keadaan darurat. Meski demikian, dua wilayah tersebut tidak akan terkena dampak separah di North dan South Carolina.(FJR)