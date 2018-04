AS akan Jual Senjata Seharga Rp18 Triliun ke Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan telah menyetujui rencana penjualan peranti militer asing ke Arab Saudi. Senjata yang akan dijual adalah Howitzer Self-Propelled 155mm M109A5/A6.Agensi Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS menginformasikan Kongres mengenai penjualan Howitzer seharga USD1,31 miliar (setara Rp18 triliun). Perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin akan menjadi kontraktor utama.Penjualan ini akan memungkinkan Arab Saudi mendapatkan sistem senjata 177 M109A6 Paladin Howitzer."Seperti dikutip UPI, Sabtu 7 April 2018, sistem M109A6 Paladin Howitzer adalah sebuah sistem senjata pendukung dalam perang yang dioperasikan empat personel militer.Kesepakatan penjualan dengan Arab Saudi juga mencakup pelatihan Fire Support Combined Arms Tactical Trainers, 180 M2 HB .50 Cal Machine Guns, serta delapan Advanced Field Artillery Tactical Data Systems Devices, dan lainnya.Pemerintah Negeri Paman Sam mengatakan penjualan senjata ini "akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS" dengan memperkuat kemampuan pertahanan Arab Saudi.AS menilai Arab Saudi merupakan mitra penting dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah.Kemenlu AS menilai penjualan senjata ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di kawasan Timur Tengah.(WIL)