Trump Perintahkan Pompeo Batalkan Kunjungan ke Pyongyang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui kurang adanya kemajuan dalam mendorong denuklirisasi di Korea Utara. Ia kemudian menginstruksikan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk membatalkan kunjungan ke Pyongyang.Kamis kemarin, Pompeo mengumumkan rencana berkunjung untuk kali keempat ke Pyongyang pada awal pekan depan. Ia berencana pergi bersama Stephen Biegun, perwakilan khusus baru AS untuk urusan Korut.Pompeo dan Biegun ingin datang ke Korut untuk memecahkan kebuntuan dalam perundingan denuklirisasi.Tapi Kementerian Luar Negeri AS membatalkan perjalanan tersebut setelah Trump menuliskan di Twitter bahwa ia meminta Pompeo untuk tetap berada di dalam negeri."Karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan berarti sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump, seperti dilansir dari LA Times, Sabtu 25 Agustus 2018.Trump menyalahkan Tiongkok sebagai penyebab batalnya pertemuan. Beijing, kata dia, tidak "membantu proses denuklirisasi seperti dulu."Meski membatalkan kunjungan, tapi Trump juga mengatakan Pompeo mungkin akan kembali ke Korut "dalam waktu dekat, kemungkinan setelah masalah perdagangan AS dengan Tiongkok diselesaikan."Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Pompeo telah bertemu Trump Putih sesaat sebelum Trump menulis di Twitter. Seorang mediator senior dan pakar urusan Korea di CIA, Andrew Kim, juga terlihat memasuki Gedung Putih bersama Pompeo untuk menemui Trump.Hal tersebut menunjukkan keputusan membatalkan kunjungan ke Pyongyang tidak dilakukan sepihak.(WIL)