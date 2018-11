Meksiko Deportasi Imigran yang Berusaha Memasuki AS

Meksiko mendeportasi sejumlah imigran, Senin 26 November 2018, yang telah ditangkap sebelumnya karena berusaha menerobos barikade polisi dan menyeberang ke Amerika Serikat. Para imigran itu berhasil dicegah usai polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.Minggu 25 November, sekitar 500 imigran -- bagian dari kafilah asal negara-negara di Amerika Tengah -- mencoba memanjat pagar dan berlari menuju San Diego. Namun mereka semua dihentikan petugas perbatasan AS.Kepala Patroli Perbatasan AS Rodney Scott mengatakan kepada kantor berita CNN bahwa "banyak" imigran, terutama laki-laki, berhasil memanjat pagar dan memasuki wilayah Negeri Paman Sam. Namun, 42 dari mereka berhasil ditangkap.Sementara di sisi Meksiko, Gerardo Garcia dari Institut Keimigrasian Nasional mengonfirmasi adanya 98 penangkapan imigran, yang kemudian dilanjutkan dengan proses deportasi. Ia mengatakan ada beberapa provokator yang mendorong para imigran untuk menyeberang ke AS secara ilegal.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Meksiko Alfonso Navarrete mengatakan sekelompok imigran diminta petugas untuk membantu mengatur jalannya aksi unjuk rasa di perbatasan. Namun mereka justru mendorong para imigran lain untuk membuat grup-grup kecil dalam upaya menyeberang ke AS.Bentrokan imigran dengan petugas perbatasan ini adalah insiden paling serius dalam isu keimigrasian AS-Meksiko sejak beberapa pekan terakhir. Sementara Presiden AS Donald Trump mengancam akan menutup permanen beberapa titik perbatasan, dan juga membela petugas yang menggunakan gas air mata terhadap imigran."Mereka harus menggunakan (gas air mata) karena mereka diserbu sejumlah orang. Saya tegaskan lagi: tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke negara kami, kecuali lewat cara legal," ungkap Trump kepada awak media."Gas air mata itu sangat aman," lanjut dia.Baca: Kawat Berduri 'Donald Trump' di Perbatasan AS dan Meksiko (WIL)