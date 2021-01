Fakta Miris Usai Pelantikan Biden, 45% Warga AS Masih Ragukan Vaksinasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Joe Biden dilantik, AS kembali gabung WHO

Jakarta: Penolakan vaksin Covid-19 di Amerika Serikat (AS) nyatanya masih cukup tinggi. Hal ini bermula dari beredarnya teori konspirasi yang melibatkan Bill Gates dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Kepada para pendukungnya, Donald Trump selalu menyuarakan hal ini. Ia juga mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak takut dengan covid-19. Trump pun tak segan menarik AS keluar dari keanggotaan WHO.Bahkan dalam beberapa kesempatan, Trump sering sekali bersosialisasi tanpa mengenakan masker. Banyak warga AS, khususnya pendukung Trump, juga sepakat dengan pendapat Donald Trump. Mereka menganggap covid-19 hanya alat yang dipakai pihak tertentu untuk meraih keuntungan.Jejak pendapat YouGov menemukan bahwa 19 persen warga AS menolak vaksin, sementara 26 persen lainnya tidak yakin apakah mereka akan divaksin. Artinya, ada sekitar 45 persen warga AS yang meragukan efektivitas vaksinasi."Ada perasaan anti-sains, anti-vaksin yang umum di antara beberapa orang di negara ini. Persentase yang sangat besar dari orang-orang yang relatif berbicara," kata pakar penyakit menular AS, Anthony Fauci dikutip dari laman CNN.Di era kepimpinan Donald Trump, Amerika Serikat menarik diri dari keanggotaan WHO. Trump menilai organisasi WHO telah bersekongkol dengan Tiongkok dalam menghidupkan status pandemi virus korona yang tujuannya agar vaksin bisa dijual.Setelah diumumkan Trump kalah dalam Pilpres Amerika Serikat, Presiden terpilih Joe Biden langsung mengganti kebijakan Trump dengan mengembalikan AS ke keanggotaan WHO.Berdasarkan keterangan sejumlah stafnya, Biden akan meneken 17 perintah eksekutif beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden AS. Semuanya berlawanan dengan kebijakan Trump.Beberapa contoh, di hari pertamanya, Biden menunda pembangunan tembok perbatasan di Meksiko yang dibangun Donald Trump.Dia juga akan menetapkan mandat mengenakan masker di lembaga pemerintah demi menghentikan penyebaran virus korona yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh Trump.(UWA)