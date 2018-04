Trump Gelar Rapat Bahas Opsi Militer di Suriah

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan telah mulai berdiskusi soal opsi militer ke Suriah, menyusul serangan kimia yang terjadi di negara tersebut.Trump dan para tim keamanan nasionalnya bertemu dan membahas opsi ini pada Kamis 12 April, waktu setempat di Gedung Putih.Namun, hingga saat ini, dirinya maupun Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan terkait opsi militer Suriah ini."Belum ada keputusan akhir yang dibuat. Kami terus menilai para intelijen yang terlibat dalam percakapan mitra dan sekutu kami," sebut pernyataan Gedung Putih, dikutip dari AFP, Jumat 13 April 2018.Dilaporkan pula, Trump sudah berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May soal opsi tersebut. Keduanya sepakat untuk perlunya mencegah penggunaan lebih lanjut senjata kimia dari rezim Bashar al-Assad ini.Trump juga akan menelepon Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana Prancis menyatakan bahwa ada bukti Pemerintah Suriah melakukan serangan di dekat Damaskus.Sementara itu, Rusia mendesak AS untuk tidak mengambil tindakan militer atas tanggapan dugaan serangan kimia di Suriah tersebut.Pemerintahan Bashar al-Assad -- yang menerima dukungan militer dari Rusia -- menyangkal berada di balik serangan kimia.(FJR)