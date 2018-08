Menlu AS Akan Kunjungi Korut Lagi Pekan Depan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan kembali mengunjungi Korea Utara (Korut) pekan depan. Kedatangannya kali ini bertujuan sama seperti sebelumnya.Pompeo ingin membujuk Pyongyang agar meninggalkan senjata nuklir mereka. Rencananya dia akan datang bersama utusan khusus AS untuk Korea Utara yang baru, Stephen Biegun.Biegun merupakan pejabat eksekutif Ford Motor. Dia ditunjuk menjadi utusan khusus pada Kamis 23 Agustus kemarin."Steve (Biegun) akan mengarahkan kebijakan AS terhadap Korea Utara dan memimpin upaya kami mencapai tujuan Presiden (Donald) Trump, sebagaimana yang disetujui pemimpin Kim Jong-un, yaitu denuklirisasi penuh Korea," kata Pompeo, dilansir dari laman AFP, Jumat 24 Agustus 2018.Lawatan ini menjadi perjalanan keempat Pompeo tahun ini yang bertujuan membuat Korut membatalkan program senjata nuklir yang mengancam Washington.Menjadi utusan khusus, menurut Biegun, cukup sulit diselesaikan. Meski demikian, dia merasa Trump membuka peluang yang harus diwujudkan demi masa depan masyarakat kedua negara.Trump dan Kim Jong-un bertemu di Singapura untuk pertama kalinya pada dua bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Trump dan Kim sepakat untuk mengakhiri seteru mereka, dengan berfokus pada denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.(AZF)