Trump Segera Putuskan Sikap soal Perjanjian Nuklir Iran

Presiden Donald Trump akan mengumumkan apakah Amerika Serikat akan berkomitmen atau menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada Selasa 8 Mei 2018 waktu setempat.Melalui akun Twitter, Trump mengklaim segera mengumumkan keputusannya terhadap perjanjian tersebut, yang memiliki nama resmi Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Perjanjian ini dibuat antara Iran dan beberapa negara pada 2015.Pernyataan Trump dibuat beberapa jam usai Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson berusaha meyakinkan AS agar tetap berkomitmen terhadap JCPOA."Saya akan segera mengumumkan keputusan saya mengenai Perjanjian Iran Selasa besok dari Gedung Putih," tulis Trump, seperti dikutip Sky News.Johnson berbicara dengan Trump dalam kunjungan ke Washington DC. Ia mengatakan kepada Trump bahwa jika AS menarik diri, maka Iran berpotensi mengambil tindakan berbahaya.JCPOA meliputi pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran, namun sebagai gantinya, Teheran harus membatasi program nuklir. Trump menilai perjanjian ini terlalu menguntungkan Iran.Januari lalu, Trump mengeluarkan ultimatum bahwa "kelemahan parah dalam perjanjian itu harus diperbaiki, atau Amerika Serikat akan mundur."Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump mungkin akan memutuskan "tidak menarik sepenuhnya" dari perjanjian nuklir Iran. Ia mengaku belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.Senin kemarin, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya mungkin akan tetap berkomitmen terhadap JCPOA meski AS menarik diri.(WIL)