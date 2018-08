Kedubes AS di London Jual 1.200 Tisu Toilet

Kedutaan Amerika Serika (AS) di London menjual 1.200 tisu kertas lewat lelang online. Juru bicara kedutaan mengatakan tisu tersebut dilelang sebagai barang yang tak terpakai usai menempati gedung baru.Meski pun dilelang dari kedutaan, namun desain tisu ini putih polos tanpa ada tanda Donald Trump, Barack Obama atau Pemerintah AS."Lelang ini adalah acara tahunan dan memungkinkan diplomat untuk mematuhi peraturan Kementerian Luar Negeri mengenai kehati-hatian keuangan dengan mendapatkan uang dari barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan," ucap salah seorang juru bicara, dilansir dari laman The Independent, Rabu 1 Agustus 2018.Kementerian Luar Negeri AS mengunggah sejumlah barang dari kedubes untuk dilelang secara online.Penawar memiliki waktu hingga 8 Agustus 2018 guna mendapat barang yang diinginkan. Tisu gulung toilet dijual dalam satu set yang terdiri dari 100 gulungan, dipasang dengan harga 199 dollar AS atau Rp 2,8 juta.Selain tisu merek Desna tersebut, ada 41 barang lainnya yang dilelang, diantaranya mobil bekas hingga kamera yang kemungkinan rusak.Kedutaan AS di London pindah lokasi dari Mayfair pada Januari lalu, tapi prosesnya sudah dimulai sejak 2008 di bawah pemerintahan George W Bush karena masalah keamanan. Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu membatalkan kunjungan ke kedubes baru di London, menyebut pemindahan tersebut sebagai kesepakatan real estate yang buruk.(FJR)