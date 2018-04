Pengacara Ternama AS Tewas Bakar Diri

Seorang pengacara ternama asal Amerika Serikat yang juga aktivis hak homoseksual telah meninggal dunia usai membakar dirinya sendiri di sebuah taman di New York.Menurut laporan media lokal, David Buckel melakukan aksinya tersebut sebagai bentuk protes atas kerusakan yang dilakukan manusia terhadap Bumi.Surat kabar New York Times melaporkan bahwa Buckel yang berusia 60 tahun dinyatakan tewas usai membakar diri di Taman Brooklyn's Prospect pada Sabtu 14 April 2018.Dalam sebuah pesan bunuh diri yang dikirim ke NY Times dan beberapa media lain, Buckel menggunakan bahan bakar fosil dalam aksinya sebagai simbol atas apa yang telah menimpa planet ini."Polusi merusak planet kita, memicu kondisi tidak sehat ke udara, tanah, air dan udara," tulis Buckel dalam pesannya."Sebagian besar manusia di planet ini kini menghirup udara yang tidak sehat dari pembakaran bahan bakar fosil, dan banyak yang meninggal dunia di usia muda sebagai akibatnya. Kematian saya oleh bahan bakar fosil merefleksikan apa yang kita telah lakukan terhadap diri sendiri," tulisnya.Buckel telah lama berjuang untuk hak asasi homoseksual di AS, dan merupakan salah satu petinggi Lambda Legal, organisasi yang memperjuangkan pernikahan gay di Negeri Paman Sam.Beberapa teman Buckel mengatakan aktivis tersebut menjadi terlibat dalam isu lingkungan usai meninggalkan Lambda Legal.Pesan bunuh dirinya mengekspresikan harapan bahwa kematiannya dapat menjadi pemicu sebuah pergerakan.(WIL)