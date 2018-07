Pentagon akan Lanjutkan Pencarian Jasad Tentara AS di Korut

Amerika Serikat (AS) telah menerima sisa-sisa jasad manusia yang diyakini sebagai 55 tentara AS yang tewas selama Perang Korea, Jumat 27 Juli 2018.Menteri Pertahanan AS James Mattis mempertimbangkan mengirim tim militer ke Korut untuk mencari sisa jasad ribuan tentara AS yang diyakini masih ada di Negeri Gingseng.Berbicara kepada awak media di Pentagon, Mattis mengatakan mencari dan membawa pulang sejumlah sisa jasad tambahan bisa terjadi jika hubungan antara Pyongyang dan Washington membaik."Ini tentu isu yang bagi kami menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dengan Korut," kata Mattis."Kami ingin mengeksplorasi upaya tambahan demi membawa pulang tambahan jenazah -- mungkin tim kami sendiri yang akan ke sana," tambah dia, seperti dilansir dari UPI, Sabtu 28 Juli 2018.Upaya gabungan AS dan Korut untuk menemukan sisa jenazah lebih dari 5.000 personel militer Negeri Paman Sam berakhir sejak 2005.Mattis menyebut pertemuan Presiden Donald Trump dan dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada Juni lalu membuat kelanjutan pencarian sisa jasad prajurit bisa dilakukan.Jumat kemarin, 55 peti yang diyakini berisi sisa jenazah prajurit AS tiba di Pangkalan Udara Osan di Korea Selatan. Pemindahan berlangsung pada ulang tahun ke-65 penandatanganan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea.Sisa jasad-jasad tersebut akan dipindahkan ke laboratorium forensik di Hawaii untuk diidentifikasi, suatu proses yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan.Menurut catatan Kementerian Luar Negeri AS, Lebih dari 36.000 tentara AS tewas dalam Perang Korea, dan 7.702 lainnya hilang saat bertugas, termasuk 5.300 yang diduga hilang di Korut.(WIL)