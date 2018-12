Trump Beri Penghormatan Terakhir untuk Bush Senior

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania memberikan penghormatan terakhir kepada mantan presiden George H.W. Bush di Washington, Senin 3 Desember 2018. Jenazah Bush senior akan berada di US Capitol hingga Rabu 5 Desember.Seperti dikutip dari kantor berita AFP, Trump beserta istri berkunjung singkat ke US Capitol, tempat bersemayamnya peti jenazah berbalut bendera AS. Keduanya memberikan penghormatan dan mengenang jasa-jasa presiden ke-41 AS tersebut.Berdiri di depan peti jenazah Bush senior selama lebih kurang satu menit, Trump melakukan gestur penghormatan. Setelah itu, Trump dan Melania meninggalkan lokasi.Bush senior meninggal dunia di usia 94 tahun di rumahnya di Houston, Texas, pada Jumat 30 November. Dalam beberapa tahun terakhir, Bush senior sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit.Trump dijadwalkan menghadiri prosesi pemakaman di Washington National Cathedral pada Rabu mendatang. Acara tersebut akan menjadi pemakaman kepresidenan pertama sejak Gerald Ford yang meninggal dunia di tahun 2006.Usai prosesi pemakaman itu, jenazah Bush senior akan kembali diterbangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan di Perpustakaan Kepresidenan di Texas. Mantan kepala Agensi Intelijen Pusat (CIA) itu akan disemayamkan di samping istrinya, Barbara Bush, yang berpulang sekitar tujuh bulan lalu.Hubungan Trump dengan Bush senior tidak terlalu baik. Dalam pemilihan umum 2016, Bush senior menyatakan tidak memilih Trump meski keduanya sama-sama dari Partai Republik. Trump juga sempat mengkritik Bush senior semasa kampanye.Baca: Trump Puji Kepemimpinan George HW Bush Namun Trump meminta para anggota Kongres AS untuk mengenang Bush senior sebagai seorang pria "yang menjalankan hidupnya untuk menggaungkan betapa hebatnya Amerika.""Presiden Bush telah bekerja tanpa pamrih sepanjang hidupnya, untuk menghadirkan dunia yang adil dan damai," tulis Trump.Selain kepala CIA, Bush senior pernah menjadi pilot di Perang Dunia II, duta besar AS untuk Tiongkok dan PBB serta Wakil Presiden Ronald Reagan. Setelah menjadi wapres, Bush senior berhasil menjadi presiden.Namun ia gagal melanjutkan masa kepemimpinannya untuk periode kedua karena buruknya kondisi perekonomian AS saat itu. Bush senior dikalahkan Bill Clinton dari Partai Demokrat.(WIL)