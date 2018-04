Trump Kirim Garda Nasional ke Perbatasan Meksiko

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Garda Nasional untuk menyebar ke perbatasan Meksiko untuk menekan imigran ilegal."Presiden juga telah mengarahkan Pentagon untuk mengirim Garda Nasional dalam membantu patroli di perbatasan," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen, dikutip dari AFP, Kamis 5 April 2018."Sebuah negara berdaulat sebaiknya memilih untuk mempertahankan perbatasannya. Jika tidak, lebih baik berhenti menjadi negara berdaulat," lanjut dia.Nielsen menegaskan, pengerahan Garda Nasional akan dimulai prosesnya pada 5 April, waktu setempat.Sementara itu, Kepala Kelompok Advokasi Migran Irineo Mujica mengatakan, para imigran hanya ingin tempat hidup yang aman dan damai."Sejumlah migran dengan klaim suaka yang kuat akan terus masuk ke perbatasan AS," ungkap dia.Ia mengatakan, Pemerintah Meksiko akan mengatasi ancaman Trump tersebut. "Trump ingin dunia menghancurkan kita, menghapus eksistensi kita," tutur Mujica lagi.Pengamanan perbatasan ini dilakukan AS karena semakin maraknya penyebaran obat-obatan terlarang yang disinyalir berasal dari para imigran Meksiko. Selain itu, aktivitas geng kriminal juga semakin meningkat di perbatasan selatan.(FJR)