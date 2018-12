4 Presiden AS Bertemu di Upacara Pemakaman Bush

Momen upacara pemakaman kenegaraan Presiden ke-41 Amerika Serikat, George HW Bush digelar di National Cathedral, Washington DC. Di momen inilah, empat presiden AS bertemu.Mereka adalah Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama dan Donald Trump. Masing-masing datang dengan istri mereka.Trump dan Melania Trump sempat berjabat tangan dengan Obama dan Michelle Obama. Namun, jabat tangan Trump dan Michelle terhenti ketika Trump melihat Hillary Clinton, mantan lawannya di pilpres 2016, juga duduk di barisan yang sama dengannya.Dilansir dari BBC, Kamis 6 Desember 2018, Clinton pun tetap menatap lurus ke depan dan tidak melakukan kontak mata dengan Trump. Beberapa menit kemudian, George W. Bush datang dan menyalami semua presiden AS yang hadir.Saat lonceng berbunyi, peti jenazah mulai dibawa ke altar gereja. Momen ini pun disaksikan banyak tokoh dunia seperti Pangeran Charles, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan mantan Presiden Polandia Lech Walesa.Di usia senja, Bush senior keluar masuk rumah sakit atas berbagai keluhan, termasuk penyakit Parkinson. April lalu, Bush senior dirawat atas infeksi darah.Pada Juli 2015, dia dibawa ke rumah sakit setelah menderita retak tulang di bagian leher. Setelah insiden Juli 2015 itu, enam bulan kemudian dia dibawa ke rumah sakit Houston Methodist setelah mengeluhkan kesulitan bernapas.Sebelumnya pula pada 2012, Bush juga dirawat akibat batuk yang terkait bronkitis. Dia sempat menghabiskan waktu di rumah sakit hingga akhirnya diperbolehkan pulang pada awal 2013.Bush senior meninggal dunia di usia 94 tahun di rumahnya di Texas pada Jumat 30 November. Ia merupakan presiden ke-41 AS yang memimpin Negeri Paman Sam melewati Perang Dingin.(FJR)