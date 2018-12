Trump Tegaskan Ingin Bertemu Lagi Kim Jong-un

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali keinginannya untuk bertemu pimpinan Korea Utara Kim Jong-un untuk kali kedua. Pernyataan ini disampaikan Trump saat bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Buenos Aires, Argentina, Jumat 30 November 2018."Trump dan Moon menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai denuklirisasi akhir yang benar-benar terverifikasi dari Korut," ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, seperti dilansir dari kantor berita AFP."Mereka menyepakati perlunya mempertahankan penerapan sanksi untuk memastikan DPRK paham bahwa denuklirisasi adalah satu-satunya jalan," lanjut dia, menggunakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.Dalam percakapan itu, Trump juga mengungkapkan keinginan untuk melanjutkan perbicangannya dengan Kim Jong-un di Singapura pada Juni lalu. "Presiden Trump mendiskusikan keinginannya untuk menggelar KTT kedua AS-DPRK," tutur Sanders.Baca: KTT AS-Korut Kedua Bahas Langkah Konkret Denuklirisasi Sekretaris Moon, Yoon Young-chan, mengatakan bahwa Trump "meminta Korsel untuk terus bekerja sama erat dengan AS agar KTT selanjutnya akan menjadi pencapaian historis dalam mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea."Menteri Luar Negeri AS Mike Pompe sempat dijadwalkan bertemu seorang pejabat tinggi Korut pada awal November. Namun pertemuan itu dibatalkan, karena Korut berkukuh meminta AS untuk terlebih dahulu meringankan sanksi ekonomi.KTT kedua AS dengan Korut dijadwalkan digelar pada awal 2019.(WIL)