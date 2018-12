Saudi Donasikan Rp728 Miliar ke Agensi Pengungsian Palestina

Arab Saudi mendonasikan dana USD50 juta atau setara Rp278 miliar untuk pengungsi Palestina via Agensi Bantuan dan Pekerjaan (UNRWA) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bantuan ini diterima saat UNRWA mengalami "krisis finansial terburuk" usai Amerika Serikat, negara donor terbesar, menarik pendanaan tahun ini.Menurut UNRWA, dana dari Arab Saudi telah ditransfer dan diterima pada Jumat 28 Desember. "Sumbangan ini menunjukkan mobilisasi dari beberapa donor dan mitra di seluruh dunia dalam membantu UNRWA menghadapi krisis finansial terburuk," ujar UNRWA, seperti dilansir dari kantor berita i24News, Minggu 30 Desember 2018."Kami sangat berterima kasih atas dukungan konsisten dari Kerajaan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir," tutur Komisioner Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl."Donasi USD50 juta kepada UNRWA adalah pencapaian baru dalam kerja sama dua pihak," lanjut dia.Data UNRWA mencatat Arab Saudi telah menjadi salah satu negara donor terbesar UNRWA lewat sumbangan USD160 juta sepanjang tahun ini. Sebelumnya posisi donor terbesar dipegang AS, namun Presiden Donald Trump menarik bantuannya pada Agustus lalu. Trump menarik pendanaan karena "tidak lagi bersedia menanggung beban yang tidak proporsional." Sejumlah pihak khawatir penarikan AS dapat membuat situasi pengungsi Palestina di beberapa area, termasuk Jalur Gaza, semakin memburuk.Didirikan pada 1949, UNRWA awalnya berfungsi sebagai agensi sementara untuk membantu Palestina yang melarikan diri dari rumah mereka selama berlangsungnya perang yang melibatkan Israel. UNRWA kemudian menjadi satu-satunya agensi yang berfungsi membantu kebutuhan para pengungsi Palestina, hingga nantinya ada solusi damai dalam konflik antara Palestina dan Israel.(WIL)