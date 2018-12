Trump Mendadak Kunjungi Pasukan AS di Irak

: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan kunjungan mendadak ke Irak. Kunjungan tidak diumumkan ini merupakan yang pertama dilakukan Trump ke wilayah konflik pada 26 Desember di Pangkalan Militer AS di Al Asad.Juru Bicara Gedung Putih Sarah sanders mengatakan Presiden Trump dan ibu negara Melania terbang ke Irak untuk menemui para anggota militer Amerika Serikat. Trump menyampaikan rasa hormatnya atas pelayanan yang diberikan oleh militer AS.“Keduanya menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan dan pengorbanan mereka serta sekaligus menyampaikan selamat hari Natal,” tutur Sanders, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis, 27 Desember 2018.Kunjungan Trump ke Irak berlangsung satu hari setelah ia mengadakan telekonferensi lewat video dengan para anggota militer Amerika yang ditempatkan di banyak bagian dunia, dari Gedung Putih.Telekonferensi itu dikecam oleh sebagian media yang mengatakan bahwa Trump adalah Presiden AS pertama sejak tahun 2002 yang tidak mengunjungi pasukan Amerika di luar negeri sekitar hari Natal.Minggu lalu, Trump mengumumkan rencana kontroversial untuk menarik semua pasukan AS dari Suriah. Ia juga dilaporkan telah memerintahkan Pentagon untuk menarik kira-kira separuh dari 14.000 tentara Amerika yang ditempatkan di Afghanistan mulai bulan depan.Para penasihat senior dan pejabat tinggi militer Amerika memperingatkan, penarikan pasukan itu hanya akan mengakibatkan kekacauan lebih lanjut di kawasan itu.(FJR)