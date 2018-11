Badai Salju di AS Tewaskan Sebelas Orang

Badai salju masih melanda beberapa kota di wilayah Mid-Atlantic dan Northeast, Amerika Serikat, Jumat 16 November 2018. Badai membuat aliran listrik bagi puluhan ribu rumah terputus, dan juga dilaporkan menewaskan sebelas orang.Seperti dilansir dari laman UPI, badai membuat tumpukan salju setinggi 30 sentimeter di beberapa area, termasuk Hudson Valley di New York. Di Newark, intensitas salju dilaporkan menjadi yang tertinggi sejak 1931.Badan meteorologi setempat menyebut pola cuaca kali ini lebih mirip yang terjadi pada akhir Desember atau awal Januari ketimbang November.Wilayah lain seperti New England, Cleveland, Pittsburgh dan Syracuse juga terkena imbas badai salju. Tumpukan salju hingga setebal 15 cm diprediksi terjadi di Maine Utara dan New Hampshire diprediksi akanKamis kemarin, badai telah membuat puluhan ribu rumah kehilangan aliran listrik. Wilayah yang terkena pemadam meliputi Pennsylvania, Virginia, Ohio dan Kentucky.Di New York pada Kamis kemarin, salju turun saat jam berangkat dan pulang kerja. Beberapa warga harus menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk mencapai kantor dan rumah.Kondisi jalanan licin terjadi di tengah badai di berbagai negara bagian. Delapan orang dilaporkan tewas akibat kecelakaan terkait jalanan licin.Sebuah kecelakaan berantai menewaskan seorang pria Ohio pada Kamis; seorang wanita di Maryland meninggal dunia di jalan yang tertutup es; di Indiana, sebuah trailer traktor menabrak minivan; tiga orang tewas dalam kecelakaan terpisah di Arkansas; di Mississippi, sebuah bus wisata terbalik di jembatan berselimut es, menewaskan dua orang dan melukai 44 orang; kereta api menewaskan seorang wanita yang kendaraannya tersangkut di perlintasan kereta api di New Jersey; dan dua komuter tewas dalam kecelakaan di Michigan.(WIL)