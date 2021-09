5 Fakta tentang Ana de Armas, Bond Girl di No Time To Die

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Ana de Armas lahir dan dibesarkan di Kuba

2. Ana de Armas memulai karier di Spanyol

Keanu Reeves, Ana de Armas, dan Lorenza Izzo dalam Knock Knock (2016). Foto: South China Morning Post

3. Ana de Armas suka anjing

4. Ana de Armas punya sejumlah panutan di Hollywood

Jakarta: Aktris Ana de Armas bergabung dalam film terbaru James Bond, No Time To Die . Ia berperan sebagai bond girl , agen perempuan yang membantu James Bond menjalankan misi.Nama Ana de Armas sebelumnya sudah melejit melalui film Blade Runner 2049 (2017) dan Knives Out (2019). Perannya sebagai Paloma dalam No Time To Die digadang-gadang akan membuat namanya makin dikenal.Baca: Keluarga Kerajaan Inggris Nobar Premiere Film James Bond Berikut adalah beberapa fakta terkait Bond girl terbaru, Ana de Armas, dilansir dari South China Morning Post.Ana de Armas lahir di Santa Cruz del Norte dan besar di Havana, Kuba. Dia memperoleh kewarganegaraan Spanyol berkat fakta bahwa kakek nenek dari pihak ibunya adalah orang Spanyol. Ia kemudian pindah ke Spanyol setelah berusia 18 tahun.Film perdana Ana de Armas adalah film Spanyol Una Rosa de Francia (A Rose from France) pada 2006. Namun namanya mulai dikenal dalam acara televisi El Internado (The Internship) pada tahun 2007. Ia juga berperan dalam beberapa film Spanyol lainnya.Memiliki bahasa ibu bahasa Spanyol, Ana de Armas pun harus belajar bahasa Inggris saat menjajal karier di Hollywood. Dalam film pertama, Knock Knock (2016), ia tidak berbicara dalam bahasa Inggris sama sekali.Ana de Armas memiliki peliharaan anjing jenis Malta bernama Elvis. Anjing itu selalu dibawa bersamanya, termasuk ke salah satu audisi peran.Ana de Armas mengagumi sejumlah artis kawakan dan berharap kariernya akan seperti para panutannya. Mereka adalah Cate Blanchett, Kate Winslet, Meryl Streep, dan Penelope Cruz.

Ana de Armas. Foto: South China Morning Post



5. Sejumlah proyek film Ana de Armas tahun ini

(SYN)

Selain No Time To Die, Ana de Armas juga akan membintangi sejumlah film yang tayang tahun ini. Yakni Sergio, The Night Clerk, dan Deep Water. Ia juga telah dikonfirmasi akan berperan sebagai tokoh ikonik Marylin Monroe dalam film Blonde.