Sering Berselisih, Jay-Z Anggap Kanye West Seperti Saudara

: Musisi rap Jay-Z sempat berselisih dengan Kanye West dan menyindir Kanye lewat lagu, sebelum kemudian mulai akur kembali pada akhir 2017. Dalam wawancara terbaru dengan David Letterman, Jay-Z menyebut bahwa Kanye sudah seperti saudara sendiri yang kadang berantem."Dia saudaraku. Kami lebih dari teman, seperti adikku benar-benar Kanye. Sama seperti adik-adik kalian, ada hal-hal yang kadang terjadi," kata suami Beyonce ini kepada David dalam program My Next Guest Needs No Introduction di Netflix."Namun itu masih saudaramu selamanya. Kami tidak berasal dari ibu dan ayah yang sama, tetapi aku telah melihat Kanye sejak dia belum punya album," lanjutnya.Menurut laporan NME, hubungan pertemanan Jay dan Kanye berjalan cukup rumit. Kanye pernah mengkritik Jay di atas panggung dan menyebut Jay tak pernah menghubungi dia sejak istrinya Kim Kardashian menjadi korban perampokan bersenjata di Paris. Dalam album Jay terbaru 4:44, ada beberapa baris lirik yang disebut-sebut sebagai sindiran bagi Kanye.Namun mereka mulai kembali akur sejak akhir 2017. Dalam wawancara dengan David, Jay juga menyebut bahwa Kanye tetap orang yang sama seperti yang dia kenal sejak masih merintis karier musik."Apa yang aku hormati dari dia adalah bahwa dia tetap orang yang sama. Dia pernah menyela sesi rekaman studio dan berdiri di atas meja dan mulai ngerap. Kami bilang, 'Bisakah kau turun?' Dia bilang, 'Enggak, akulah penyelamat Chicago.' Dia bahkan belum punya sebuah rekaman," ungkap Jay."Dia brilian," imbuhnya.Jay, yang bernama asli Shawn Corey Carter, adalah musisi Afrika-Amerika kelahiran New York 1969 yang mulai menapaki karier pada 1986. Dia telah merilis 13 album solo sejak 1996 dan kebanyakan karyanya laris. Dia juga membuka sejumlah usaha seperti makanan, label pakaian, dan perusahaan rekaman.Pada 2008, Jay menikahi Beyonce dan telah punya tiga anak.(DEV)