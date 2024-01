Aktor Hwang In Yeop Resmi Gabung Agensi Baru Milik Manajernya

Advertisement

(SUR)

Jakarta: Hwang In Yeop resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru bernama KN Studio. Pemilik agensi ini diketahui merupakan manajer aktor Korea tersebut.Bergabungnya Hwang In Yeop dengan KN Studio diumumkan pada Selasa, 2 Januari 2024. Dalam pernyataannya, KN Studio berjanji akan membantu bintang Drama Korea (drakor) itu terus berkembang dan menjadi aktor populer.“Karena ia (Hwang In Yeop) adalah aktor yang memiliki pengaruh besar baik di dalam maupun luar negeri, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya agar aktif di berbagai bidang dan akan berusaha menjaga kemitraan terbaik,” ujar KN Studio, dikutip dari Soompi.KN Studio sendiri merupakan perusahaan manajemen atau agensi yang baru dibangun. Pendiri KN Studio adalah seorang manajer yang telah lama bekerja dengan Hwang In Yeop di agensi lama aktor tersebut yakni Keyeast.Sebagai informasi, Hwang In Yeop memulai karier bukan sebagai aktor, melainkan model runway pada 2017. Saat itu dia berada di bawa YG KPlus yang merupakan anak perusahaan YG Entertainment. Hwang In Yeop baru mulai masuk ke dunia akting saat membintangi serial web Why pada tahun 2018. Lalu di tahun-tahun berikutnya, aktor 19 Januari 1991 ini bermain dalam serial web Freshman, drakor The Tale of Nokdu (2019) dan 18 Again (2020).Pada tahun yang sama, ia juga berperan dalam True Beauty (2020) sebagai Han Seo Jun. Drakor ini lah yang membuat nama Hwang In Yeop semakin dikenal oleh publik, khususnya pecinta drakor. Sementara itu, Hwang In Yeop kini sedang bersiap untuk pemutaran perdana drama barunya ‘Family by Choice’.