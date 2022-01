Ulang Tahun ke-31, Ini Perjalanan Karier Hwang In Yeop

Awal karier Hwang In Yeop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Karier drakor Hwang In Yeop

Penghargaan yang diterima Hwang In Yeop

(SYN)

Jakarta: Aktor Korea Hwang In Yeop berulang tahun hari ini, Rabu, 19 Januari 2022. Tahun ini, ia genap berusia 31 tahun.Nama Hwang In Yeop mulai dikenal saat bermain di drama Korea ( drakor ) 18 Again (2020). Karier dia makin melejit saat membintangi True Beauty (2020).Hwang In Yeop memulai karier sebagai model runway pada 2017. Saat itu dia berada di bawa YG KPlus, anak perusahaan YG Entertainment.Debut akting dia dimulai dalam serial web Why pada 2018. Tahun berikutnya, ia bermain dalam serial web Freshman.Baca: Drakor Twenty Five Twenty One Tayang Jelang Hari Valentine Drakor pertama Hwang In Yeop adalah The Tale of Nokdu (2019). Ia berperan sebagai Park Dan Ho dalam drakor yang tayang di KBS2 tersebut.Kemudian, ia menjadi pemeran pendukung dalam 18 Again (2020). Ia menjadi anak SMA bernama Goo Ja Sung.Pada tahun yang sama, ia berperan dalam True Beauty (2020) sebagai Han Seo Jun. Drakor ini membuat nama Hwang In Yeop makin melejit.Terbaru, Hwang In Yeop akan bermain dalam drama Why Oh Soo Jae? (2022). Dalam drakor ini, ia berperan sebagai mahasiswa fakultas hukum bernama Gong Chan.Dilansir dari Daily Economy Star Today, Hwang In Yeop menerima penghargaan Brand Customer Loyalty Award 2021 kategori Best Male Rookie Actor.