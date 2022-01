Natya Shina Trending Twitter Gara-Gara Joki UAS, Begini Kronologinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Komentar netizen Twitter

(CIN)

Jakarta: Nama selebgram Natya Shina menduduki posisi pertama di Trending Topic Twitter hari ini, Sabtu, 8 Januari 2022. Namanya sudah disebut 19,7 ribu kali karena masalah joki UAS.Natya sempat membocorkan isi direct messages (DM) salah satu pengikutnya lewat Instagram Story kemarin. Pengikutnya bergurau meminta Natya menggantikan dia mengerjakan UAS. Natya merasa malu karena salah satu mahasiswa di kampus almamaternya melakukan hal itu."Sebagai alumni HI Unpar aku malu, se enggak bisanya teman-teman aku dulu (bahkan yang nakal dan suka bolos), dia bakal minta diajarin pas UAS, dan kita bakal belajar bareng sampai pagi di cafe dekat kosan yang masih buka," tulis Natya Shina lewat Instagram Story pribadinya, Sabtu, 8 Januari 2022.Menurutnya, lebih baik tidak bisa menjawab soal, gagal, dan mengulang mata pelajaran dibanding hasil tersebut bukan usaha sendiri. Dia juga meminta pengikutnya itu untuk berjuang dan tak menyerah.Baca: Ria Enes Tanggapi Fenomena Spirit Doll yang Bikin Heboh Tak hanya itu, selebgram 32 tahun itu kemudian membalas DM tersebut. Hingga akhirnya terjadi obrolan di antara mereka yang berujung pengakuan bahwa permintaan joki UAS hanya sekadar bercanda. Pengikutnya itu juga meminta maaf berkali-kali kepada Natya."Enggak lucu sih, aku mau kasih tau ketua jurusan HI (Hubungan Internasional) ah. Aku masih kenal semua dosen HI dengan baik. Rektor aja aku kenal," jawab Natya.Natya kemudian menegaskan dia tidak suka lelucon seperti itu. Dia juga meminta pengikutnya itu tidak mengulangi kesalahan. Meski begitu, Natya tetap akan mengadukan perlakuan mahasiswa Unpar itu ke salah satu dosen."Sorry banget, kayaknya bakal obrolin ke salah satu dosen yang aku kenal supaya kamu at least ditegur," tulis Natya.Baca: Ashanty Kembali Positif Covid-19, Anang Khawatirkan Hal Ini Reaksi Natya Shina itu mendapat beragam komentar dari netizen di Twitter. Beberapa menyebut joki UAS memang tidak dibenarkan, tapi jawaban Natya sebagai selebgram juga dinilai merendahkan."Soal joki, gue enggak membenarkan. Tapi lo cukup dengan nasehatin dia aja, udah. Ini baru jadi alumni, baru jadi mantan asdos aja gayanya udah setinggi langit. Ini orang dikasih jabatan tinggi dikit, jadi udah langsung minta dihormatin terus. Manusia dari tanah kok gayanya kayak yang punya langit," cuit @moon***wer."Si maba salah sih, tapi apaan 'sebagai mantan asdos dan lulusan terbaik HI Unpar' enggak enak banget dibaca. Kok seakan-akan sok sekali ya mba. Mana ngancam-ngancam lagi, ya udah tinggal laporin aja enggak usah mempermainkan si maba," tulis @iwan*****win.Baca: 30 Tahun Bersama, Ria Enes Perlakukan Boneka Susan seperti Makhluk Hidup "SS (screenshot) pertama masih oke lah. SS ke 2 sama ke 3 malah jadi sombong gitu. Padahal kalau stop di ss pertama udah oke banget. Ini Natya yang waktu itu bermasalah ngekritik Jennie BP kan?," tulis @CY***L."Sebagai mantan asdos dan lulusan terbaik HI Unpar. Aduh dah males banget. Walaupun dia niatnya baik, buat negakin integritas, tapi kalau pakai embel-embel begitu kok ya males juga. Mana langsung cepu ke dosen yang dikenal, duh males banget," tulis @min***is.