Lagu Ciptaannya Dipakai FIFA, Aldi Taher: Why You Not Collab My IG

Lirik lagu Why Mr Messi

(PRI)

Jakarta: FIFA turut meramaikan laga persahabatan antara timnas Indonesia vs Argentina yang bakal dihelat pada 19 Juni 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Melalui akun instagram @fifaworldcup, mereka mengunggah cuplikan gol-gol Messi yang diiringi lagu ciptaan Aldi Taher berjudul 'Why Mr Messi'.Diketahui lagu tersebut diciptakan Aldi Taher menyusul batalnya Messi datang ke Indonesia untuk bermain di laga FIFA Match Day tersebut.Sadar lagunya dipakai FIFA, Aldi Taher pun meninggalkan komentar di unggahan akun resmi FIFA tersebut."Why you not collab my IG @fifaworldcup when you post this. This my love song for my loved Mr @leomessi Taher you know. We waiting for you in Indonesia man (Kenapa anda tidak kolaborasi dengan IG saya @fifaworldcup saat kamu memposting ini. Ini adalah lagu cinta saya untuk Mr @leomessi tercinta. Kami menunggumu di Indonesia kawan)," tulis @alditaher.official di kolom komentar.Sontak saja, komentar Aldi Taher juga menarik perhatian netizen Indonesia lainnya yang ikut meninggalkan komentar."Hajar Messi Taher," tulis seorang netizen."Dapat berapa bang dari @fifaworldcup. Sayang banget kalo gratisan. We love you bang @leomessi" timpal yang lain."Kali aja Messi liat postingan dan denger lagu lu bang, jadi goyah hatinya dan memutuskan untuk ikut bertanding ke Indonesia," komentar salah salah satu akun."Belum jadi anggota DPR aja lu udah berjuang untuk Indonesia. #respek Lionel @alditaher.official," ujar akun lainnya.Aldi Taher menciptakan sebuah lagu untuk Messi. Ia membuat lagu dengan lirik bahasa Inggris yang artinya kenapa Messi kamu tidak ke Indonesia."Why you don’t come to Indonesia, Why you don’t come to Indonesia, Why you don’t come, oh Mr. Messi,” demikian potongan lirik lagu Aldi Taher.